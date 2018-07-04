В Киеве бойцы АТО требуют от суда не лишать их жилья - СМИ

Под Киевским апелляционным административным судом проходит акция военнослужащих, требующих продолжить строительства жилого комплекса "Покрова" на улице Сечевых Стрельцов, 59. У стен здания собрались военные, представили подразделений АТО и люди, вложившие свои деньги в возведение дома.

В руках у митингующих плакаты с лозунгами "Судья! Возобнови законное строительство", "Депутат! Не дави на суд" и "Активистам-вымогателям денег не дадим", сообщает издание "Апостроф".

По словам участников акции, на ее проведение их подвигло рассмотрение в суде вопросов о восстановлении документов, необходимых для продолжения строительства. Они рассказывают, что жилой комплекс "Покрова" начал строиться в 2016 году на землях подразделения Минобороны, но уже через год работы остановились. Причиной послужила отмена одного из ключевых документов – градостроительных условий и ограничений – как говорят военные, по надуманным причинам. Суд ошибочно посчитал, что документ, который действует до окончания строительства, на самом деле должен быть действительным только два года. В результате документ был аннулирован, а следом аннулировали и выданное государством разрешение на строительство.

Участники акции отмечают, что по договоренности с застройщиком десять процентов квартир в новом доме предназначены для военнослужащих, в том числе принимавших участие в боевых действиях на востоке страны. Кроме того, страдают и обычные люди, купившие квартиры в строящемся доме.