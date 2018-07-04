Кличко открыл обновленный сквер и ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле

В сквере установили автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки, урны для мусора. А также осуществили полную реконструкцию фонтана.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированный сквер на площади перед кинотеатром «Жовтень». Там полностью обновили тротуары и дорожки, обустроили их декоративной плиткой. В сквере установили автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки, урны для мусора. А также осуществили полную реконструкцию фонтана.

Фонтан состоит из чаши диаметром 7 метров и с двух рингов, один из которых поднимает воду на высоту струи 2,5 метра, а второй - на 1,5 метра. Установлена также новая систему фильтрации и обеззараживания воды. Вечером фонтан будет подсвечиваться разными цветами.

«Уверен - сквер возле кинотеатра «Жовтень» станет изюминкой Подола. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми и в жару посидеть возле обновленного фонтана, - отметил Кличко. - Киев становится более комфортным в плане отдыха. Мы осуществляем реконструкцию зеленых зон по всему городу, чтобы людям не приходилось ехать в другой район, чтобы отдохнуть», - сказал мэр столицы.

В сквере установили новые детскую и спортивную площадки. Также в жаркие дни здесь будет работать рамка для распыления воды. Мэр подчеркнул, что за последние 4 года в столице реконструировали фонтаны на Русановке, на Майдане независимости и на улице Крещатик. А также осуществлены ремонты в 300 парках и скверах столицы.

Также Виталий Кличко ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле. Она предполагает полное перекрытие движения автотранспорта перед центральными корпусами Киево-Могилянской академии с расширением существующей пешеходной зоны Контрактовой площади.

«Подол – исторический район столицы. Сюда приходит не только много киевлян, но и гостей Киева. Прогуляться по улочкам старого города, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций киевлян с просьбой сделать часть Подола пешеходной зоной, - подчеркнул Кличко. - Мы сегодня внедряем лучший опыт, делаем Киев привлекательным. И понимаем, что необходимо реализовать большой туристический потенциал, который есть у нашего города. - Чтобы к нам приезжали туристы, чтобы про Киев говорили, чтобы им восхищались», - отметил Кличко.

По словам мэра, в связи с обустройством пешеходной зоны происходят и изменения в движении автотранспорта на Подоле. Так, согласно планам, поток транспорта с улицы Братской будет направлен на улицу Волошскую. Также большинство улиц будет переведено в односторонний режим движения транспорта. Улица Почайнинская останется с двусторонним движением. Для удобства пассажиров общественного транспорта увеличат количество автобусов на маршрутах.

Также в рамках реализации проекта осуществлена реконструкция 6 светофорных объектов согласно новой схеме организации дорожного движения, и построено 2 новых светофорных объекта на перекрестках улиц Набережно-Крещатицкой и Хорива и Волошской и Хорива. Также продолжаются работы по разработке схемы обустройства дополнительных мест для парковки автотранспорта.