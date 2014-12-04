Иностранным дипломатам предложили обустроить киевские парки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после встречи с иностранными дипломатами, на которой им было предложено принять участие в упорядочении зон отдыха киевлян и создать там очаги культуры и традиций своих стран.

“Я обратился к представителям посольств, и город также будет помогать в этом направлении, чтобы сделать парки комфортными, чистыми и европейскими. И такая идея поддержана очень активно”, - сообщил Кличко.

Читайте такжеОпасный забор ботсада на бульваре Шевченко отремонтируют до мая 2015 года - Кличко

По его словам, после встречи к нему, в частности, подошли представители посольств Швейцарии и Казахстана.

“Несколько предложений есть, где представители посольств готовы взять под опеку парк и обустроить его с напоминанием той или другой страны, которую они представляют. Обязательно мы будем говорить об этих парках и презентовать их уже весной”, - сказал Кличко.

Он обратил внимание на то, что как раз есть несколько месяцев, чтобы подготовиться и осуществить соответствующую работу, а в мае, в самое лучшее время для обустройства зеленых зон, презентовать варианты.

По словам Кличко, соответствующий опыт сотрудничества с иностранными представительствами есть у большинства стран мира, и «этот хороший опыт должен взять также и Киев как европейская столица».

Читайте такжеВ Киеве создают рабочую группу по развитию Труханова острова

Он напомнил, что в Киеве есть места, которые стилизованы посольствами: парк имени Гейдара Алиева на улице Глыбочицкой, созданный по инициативе Посольства Азербайджана; сквер имени Шота Руставели на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Саксаганского, открытию которого содействовало Посольство Грузии. «Эти комфортные общественные пространства органически вписались в архитектуру города и приобрели популярность у киевлян и туристов, которые приходят туда отдыхать», - сказал мэр столицы.