Кличко пообещал, что стелу с Майдана убирать не будут

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одной из радиостанций, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

“Относительно стелы на Майдане начались спекуляции. Я говорил по этому поводу с главным архитектором Киева Целовальником. Стелу убирать не будут”, - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что в настоящее время продолжается международный конкурс по определению лучшего проекта по сооружению мемориала Героям Небесной Сотни на Майдане. Уже получено около 400 предложений от архитекторов.

“В ближайшее время они будут представлены общественности для обсуждения”, - отметил Киевский городской председатель.

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Он также отметил, что сооружение мемориала будет финансироваться за счет благотворительных средств, пожертвований, выделение бюджетных средств на его строительство не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря главный архитектор столицы Целовальник в интервью ВВС Украина заявил, что во время масштабной реконструкции центра Киева с Майдана Независимости могут убрать стелу Независимости и стеклянные купола.

Окончательные решения будут зависеть от результатов архитектурного конкурса, итоги которого подведут до конца весны 2015 года, уточнил он.