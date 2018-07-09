Газ преткновения: почему из-за долгов Ахметова Киев сидит без горячей воды

Больше месяца почти у половины Киева отсутствует горячая вода. Большая вероятность, что с 1 августа без горячей воды будет сидеть уже вся европейская столица. А все потому, что еще в середине весны этого года завершился шестнадцатилетний договор управлении тепловыми активами столицы компанией «Киевэнерго» олигарха Рината Ахметова

К возращению в коммунальную собственность котельных, тепловых сетей, двух теплоэлектроцентралей и мусоросжигательного завода «Энергия» столичные власти готовились два года, однако, как оказалось, одна «небольшая» деталь ускользнула от чиновников: миллиардные долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», которые согласно законодательству, вместе с имуществом должны перейти новому коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

Никогда не было – и вот опять

На сегодня в управление муниципальному предприятию «Киевтеплоэнерго» перешли только тепловые сети и котельные столицы, которые подогревают воду (или, в данном случае не подогревают) для около 30% столичных домов, остальные же получают горячее водоснабжение и тепло от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода «Энергия», которые должны перейти коммунальщикам с 1 августа.

Основным топливом для столичных ТЭЦ и котельных является газ, который по специальным обязательствам, то есть – по значительное ниже рыночного уровня цене – поставляет Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Однако НАК отказался заключать соглашение на поставки «голубого» топлива с новым коммунальным предприятием – из-за чего и остановилась подача газа на котельные. Причина демарша – нежелание киевских властей признавать правопреемственность долгов «Киевэнерго».

Таким образом, из-за долгов «Киевэнерго» и очередной войны «Нафтогаза» со столичными чиновниками и коммунальщиками Киев опять сидит без горячей воды – а ведь в памяти еще свежа идентичная прошлогодняя история с прекращением подачи газа на ТЭЦ-6.

При этом, сложившаяся ситуация аналогов в истории столицы не имеет: стороны окопались на своих позициях и бьют друга друга взаимными обвинениями, втянувшись в судебные иски.

Долги долгам рознь, или почему Киев носом крутит

«Киевэнерго» уже не первый год является крупнейшим должником «Нафтогаза». На конец июня этого года суммарная задолженность столичной компании составляла в районе 4 миллиардов гривен. При этом задолженность потребителей перед «Киевэнерго» составляет почти 5 млрд грн.

В «Нафтогазе», ссылаясь на 22 статью закона «О теплоснабжении», настаивают: новое коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», получив контроль над тепловыми активами столицы, должно взять на себя и всю задолженность «Киевэнерго» - как дебиторскую, так и кредиторскую. И только после этого НАК сможет заключить договор на поставки газа. При чем, «Нафтогаз» не требует сразу выплачивать весь долг.

Требования «Нафтогаза» выглядят вполне логичными, так как отсутствие этой нормы в законе, позволяло бы ушлым предпринимателям брать в аренду коммунальные котельные, собирать деньги с населения за поставки тепла и горячей воды, и исчезать, не рассчитываясь за газ с «Нафтогазом», оставив после себя только долги. Возможны и многие другие формы мошенничества – тут уже кто на что горазд.

При этом киевские власти в первые недели столичного «газового кризиса» категорически отказались брать на себя долги «Киевэнерго». Заместитель городского головы Владимир Прокопив назвал «Нафтогаз» террористами и пригрозил радикальными мерами, а на столичных подъездах были расклеены объявления как бы от главы «Нафтогаза» Андрея Коболева с месседжем: «если вы не оплатите долги «Киевэнерго» - нам не хватит на миллиардные премии».

В креативности не отставал и «Нафтогаз». Так, Коболев на своем Facebook предложил мэру Киева Виталию Кличко провести теледебаты в прямом эфире (ну, хоть не на ринг вызвал) и призвал городского голову «не прятаться за спинами своих прислужников».

Кличко выпад Коболева проигнорировал, но остался на своем: «платить «Нафтогазу» долги частной «Киевэнерго» Киев не будет». В чем же суть такого упрямства со стороны столичных властей?

По данным «Нафтогаза», существенная часть долга «Киевэнерго» была сформирована в течение последних двух отопительных сезонов, то есть после значительного повышения тарифов на газ для населения весной 2016 года и введения механизма поддержки незащищенных слоев населения через субсидии.

Как уже было сказано, общий долг компании пред НАК составляет около 4 млрд грн из которых, как подсчитали в Киевской городской госадминистрации, только штрафы и пени составляют 1,2 миллиард гривен.

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной организации «Опора» Татьяна Бойко сообщила, что такой колоссальный штрафы перед «Нафтогазо» возникли не на ровном месте – государство систематически задерживает выплаты перед теплокоммунэнерго по субсидиям.

«Долг теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» возникает потому, что государство не своевременно рассчитывалось за льготы и субсидии, особенно в прошлом году и, особенно, перед «Киевэнерго», а, соответственно, так как количество субсидиантов большое, предприятие имеет очень мало оборотных средств и не успевает рассчитываться за газ, за что и насчитываются штрафные санкции», - отмечает Бойко.

То есть возникает абсурдная ситуация, когда из-за задержек с оплатой льгот и субсидий из государственного бюджет государственная компания «Нафтогаз» начисляет штрафы коммунальному предприятию (которому разве что остается начислить штрафы государственному бюджету). Вот и возникают постоянно растущие долги тепловиков.

Не все так однозначно и с дебиторской задолженностью компании, которой, как считают в НАК, хватит для покрытия долгов за газ и штрафы.

Задолженность потребителей пред «Киевэнерго» действительно выше долга компании за газ. На начало июня долг потребителей Киева за тепло и горячую воду составлял почти 5 миллиардов гривен.

Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭО) столицы – 3,2 миллиарда гривен. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 миллионов гривен, других потребителей – 349 миллионов гривен.

При этом, долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий, а также разницы в тарифах достигли почти 1 миллиарда! И, при этом, эксперты указывают на то, что весомая часть задолженности населения и ЖЭО является безнадежной – то есть, не имеет источника покрытия.

Как рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Сергиенко, данная ситуация возникла из-за разницы в начислениях «Киевэнерго» и ЖЭКов.

«Киевэнерго» выставляла ЖЭКам по своим расчетам, по так называемому коэффициенту тепловой нагрузки – величина для каждого типа здания, рассчитанная еще в 70-ых годах прошлого века, которую «Киевэнерго» использовало для выставления счетов, когда не было счетчиков, а ЖЭК выставлял счета по тарифам, которые были установлены местной властью. Тогда появились эти ножницы, появились эти безнадежные долги» - отметил эксперт.

Его слова подтверждает и Бойко, отмечая, что источника покрытия этих долгов нет.

«Тарифы были ниже стоимости горячей воды и получилось так, что из-за практически полного отсутствия счетчиков горячей воды в городе, «Киевэнерго» считала по нормативам, а ЖЭКи могли собрать с людей намного меньше даже при стопроцентной оплате. Соответственно источника покрытия этого дола нет. Ни с людей ни ЖЭКов этих денег уже не получишь потому, что они собрали столько сколько смогли», - говорит она.

Признать нельзя отказаться

Таким образом логика киевских властей становится более понятной: не самая лучшая перспектива – получить в управление предприятие, 70% оборудования которого нуждается в модернизации (а это десятки миллиардов гривен), да в придачу к этому «счастью» - признать растущие многомиллиардные долги без источников их покрытия.

Сейчас ситуация выглядит тупиковой. И самое смешное: киевская власть сама себя в нее загнала. Ведь почему так стремились получить в свое имущество тепловые активы столицы, но не предприняли абсолютно никаких шагов к решению ситуацию с долгами «Киевэнерго»? Неужели не знали, кому они достанутся после завершения договора города с компанией? Халатность, или недальновидность? – Неизвестно, как и не известно, когда эта ситуация решится и кто выйдет победителем. Поэтому не удивительно, что и мнения экспертов о возможных путях выхода из кризиса разделились.

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Так, Татьяна Бойко считает, что «Киевтеплоэнерго» все-таки должно унаследовать задолженность «Киевэнерго», согласовать с «Нафтогазом» алгоритм расчетов по этим долгам и через суд добиваться его сокращения. Также, по ее мнению, как можно скорее должен быть принят закон, который позволит списать многомиллиардные штрафы и пени, возникшие по вине государственного бюджета.

«Если говорить с юридической точки зрения, нравится нам закон «О теплоснабжении» или нет, все-таки «Киевтеплоэнерго» должно унаследовать эти долги и далее должен быть согласован алгоритм расчетов по этим долгам. Договор о поставках газа подписывается только после заключения договора о реструктуризации долгов. «Нафтогаз» не требует сейчас оплатить эти долги, он хочет подписать договор о реструктуризации, а для этого необходимо признать эти долги. Далее уже в судебном порядке и через изменения в законодательстве бороться за уменьшение этой задолженности», - сказала она.

В свою очередь, Александр Сергиенко считает, что пока не будет решена проблема со штрафами и пенями, признавать долги частной «Киевэнерго» ни в коем случае нельзя. По его словам, данную ситуацию возможно решить только благодаря вмешательству правительства.

«Нафтогаз Украины» занял сторону Ахметова, то есть - «Киевэнерго», и требует, чтобы «Киевтеплоэнерго», то есть, город взял на себя долги частной компании, которая принадлежит господину Ахметову. Логики в этом нет никакой и какое «свинячье» дело до этого «Нафтогазу» - непонятно. Если здесь есть какой-то спор, то он должен быть между городом и «Киевэнерго». «Нафтогаз» в этот спор вмешиваться не должен, а он таким «иезуитским» способом выкручивает киевлянам руки, чтобы горожане взяли на себя этот долг», - считает он.

Как бы там ни было, времени у сторон для разруливания ситуации осталось не так много. Ведь уже с 1 августа весь Киев может отказаться без горячей воды, а дальше – отопительный сезон, нормальное прохождение которого под угрозой.

…Несмотря на то, что на первый взгляд ситуация выглядит патовой, ее решение и выеденного яйца не стоит. Долг, который требует признать «Нафтогаз» оценивается в около 4 млрд грн, из которых 1,2 миллиарда – пени и штрафы, которые в большей мере начисляются по вине несвоевременных выплат из госбюджета и должны быть списаны. Далее Кабмину необходимо как можно быстрей выплатить свою задолженность по субсидиям, которая перед «Киевэнерго» составляет примерно миллиард, что сразу же пойдет на погашение долгов перед НАК. И, вот мы уже получаем долг перед «Нафтогазом» не 4 млрд грн, а 1,8 млрд, который уже не так страшно и признать – а, признав – договариваться о его реструктуризации. Более того, можно также активизировать работу с населением…

Однако, понятно, что такой сценарий потребует консолидации усилий всех заинтересованных сторон: «Нафтогаза», «Киевэнерго», столичных властей и правительства. При этом, стороны пока не спешат к конструктиву и обмениваются взаимными обвинениями и судебными исками. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, в ближайшее время суд решит кто, кому и что должен. Однако в такое развитие событий очень трудно поверить, ведь всем известно о расторопности отечественной Фемиды – дело может рассматриваться в судах различных инстанций не один месяц.

А тем временем киевляне, которых в принципе не должны интересовать склоки в высоких кабинетах, вынуждены подогревать воду в тазиках и надеется, что зимой не придется греться у костров.

Игорь Орел