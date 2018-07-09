Власти Киева сносят торговые объекты по продаже прессы

Агентство “Союзпечать” интерпретирует такие действия со стороны КГГА как давление на печатные СМИ на кануне выборов.

КП "Благоустройство" начал демонтировать в Киеве торговые объекты по распространению прессы "Союзпечать".

Мотивацию и логику таких действий в КГГА не объясняют - об этом сообщили в ООО "Агентство" Союзпечать".

Так, согласно информации, предоставленной представителями "Союзпечати" исполнители КП "Благоустройство" уже демонтировали два торговых объекта в самом центре Киева. На ближайшем заседании горсовета планируют принять решение о ликвидации еще десяти таких объектов, а на очереди "представление" о уничтожение всего 50 таких торговых точек по продаже газет и журналов. Об этом сообщается на сайте киевского горсовета.

В официальном обращении трудового коллектива агентства "Союзпечать" к мэру отмечается, что такая тактика городских властей совершенно не соотносится с европейскими принципами и принципами свободного распространения прессы. Ведь в любой европейской стране посягательство на торговые павильоны, где продают печатные СМИ, интерпретируется как посягательство на свободу слова.

Агентство "Союзпечать" интерпретует такие действия со стороны КГГА как давление на печатные СМИ накануне выборов. "В нашем случае выбран кратчайший путь: циничное перекрытия канала поставки изданий к читателям. Граждан просто "отрезают" от возможности получать информацию, чем ограничивают их право выбора и формирования собственного мнения", - говорит руководитель агентства "Союзпечать" Анна Кулаковская.

Кроме того речь идет о материальном ущербе печатных изданий, которые потеряют рынок розничного сбыта. Подписка сегодня становится все менее популярной. А вот купить свежую газету, журнал или просто справочник садовода еще пока доступно.

Как отметила Анна Кулаковская, на месте объектов по продаже прессы может появиться что угодно: от киосков по продаже шаурмы, до табачных ларьков.

"За время нашего существования, особенно в последние десятилетия, было много попыток уничтожить "Союзпечать" в той или иной степени. Но чтобы вот так, просто от городских властей шла инициатива ликвидации торговых объектов, где продаются печатные издания - это просто абсурд! Я не исключаю, что начался какой-то "передел" воздействий и смещение бизнес-интересов по земельным участкам. Но речь идет о СМИ и право украинцев на свободный доступ к информации и свободу слова! Какие тут могут быть "переделы"? - говорит Кулаковская.

В предписаниях, согласно которым власть Киева по представлению КП "Благоустройство" планирует уничтожить торговые объекты по продаже прессы, речь идет о том, что якобы там вместо газет продают что угодно. Но в "Союзпечати" называют это ерундой. Ведь по закону соответствие функциональному назначению является именно тогда, когда продается 75% именно заявленного товара. В данном случае - это газеты и журналы. А остальное - это сопутствующая продукция. Канцелярские принадлежности, сувенирная продукция, и тому подобное.

Как уже упоминалось выше, Агентство "Союзпечать" провело общее собрание трудового коллектива, на котором было принято обращение к городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть ситуацию и прекратить этот беспредел.

Справка: Агентство "Союзпечать" сегодня распространяет такие газеты как: "Сегодня", "Голос Украины", "Правительственный курьер", "Факты и комментарии", "Бульвар Гордона", "День", "Комсомольская правда в Украине" , "Зеркало недели", "Дзеник Киевский", "Известия", "ТВ парк", "Крещатик", в целом около 300 наименований различных печатных изданий.