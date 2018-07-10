Кличко: Движение транспорта по развязке на пересечении Курбаса, Юры и Покатило откроют через неделю

Сейчас на развязке осуществляют ремонт 3-х путепроводов и 4-х подземных пешеходных переходов.

Движение транспорта по развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатило откроют уже через неделю. А к Дню Независимости обновленную развязку с полностью обустроенной прилегающей территорией введут в эксплуатацию.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличково во время проверки работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении Курбаса, Юры и Покатило, передает пресс-служба мэра.

По словам мэра, это очень важный и сложный объект. Построили его в 1972 году и с того времени ни разу не ремонтировали. Сегодня на развязке осуществляют ремонт 3-х путепроводов и 4-х подземных пешеходных переходов. В частности, устраивают новое асфальтовое покрытие общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. Уже установили новое LED освещение на подъездах к развязке в направлении Кольцевой дороги. Выполнена замена 6 деформационных швов, установят новое ограждение и новые светофоры. Как и на всех объектах капитального ремонта - осуществят озеленение прилегающей территории.

«Транспортная развязка на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатило была построена 46 лет назад. До этого времени капитального ремонта здесь не делали, - подчеркнул Кличко. - Мы продолжаем масштабный ремонт дорог в столице. И одна из основных задач – капитально отремонтировать крупные транспортные развязки. Это и улучшит трафик движения на основных магистралях, и разгрузит центральные улицы», - отметил мэр.

На сегодняшний день, кроме транспортной развязки на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покатило, продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. А также - на улице Алма-Атинской.

«Все эти путепроводы не ремонтировали более 40, а некоторые и 50 лет. На Алма-Атинской, например, не было капремонта с 1959 года, на пересечении ул. Телиги и Кирилловской - с 1963 года, путепровод на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела не обновляли с 1976 года. Теперь эти сооружения, благодаря капитальному ремонту, получат «вторую жизнь», - заявил Виталий Кличко.

Кроме работ по капитальному ремонту, продолжается и текущий ремонт искусственных сооружений. В частности, сегодня в работе 4 пешеходных моста на пересечении проспекта Победы и Кольцевой дороги (со стороны автостанции «Дачная», кинотеатра «Экран», со стороны Академгородка и Петропавловской Борщаговки).

Кличко напомнил, что на все обновленные дороги подрядчики дают гарантию 5 лет. Если за это время обнаружат недостатки, подрядчик обязан за свой счет отремонтировать участок. Начиная с 2015 года подрядчики потратили более 35 миллионов гривен на такие гарантийные ремонты.