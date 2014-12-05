Депутатам Киевсовета закупят планшеты

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Александр Пабат.

"Сегодня пакет документов - папка на 500 стр. (проекты решений, пояснительные записки, сопроводительные документы) - обходится 60-70 грн за единицу. Кроме 120 экземпляров для депутатов, каждый раз готовят дополнительные 10-20 пакетов для заместителей главы горадминистрации, для Кабмина, ВР", - рассказал он.

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Повестку дня президиума, а затем и самих сессий будут рассылать или "заливать" каждому народному избраннику на планшет.

Сроки нововведения, финансовые и технические вопросы сейчас находятся на стадии согласования.