Киевсовет предотвратил коллапс метрополитена

Киевсовет принял решение «О мерах, направленных на обеспечение КП “Киевский метрополитен” бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы». Речь идет о решении вопроса задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, документ не предусматривает возврата долга компании «Укррослизинг», а позволит руководителю КП «Киевский метрополитен» начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации.

«Такое решение обусловлено тем, что в столичном метрополитене сложилась критическая ситуация с арестом его счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины относительно договора лизинга ста вагонов метрополитена», – сообщили в КГГА.

Напомним, что заключение данного договора с компанией «Укррослизинг» было согласовано депутатами Киевсовета в 2009 году. Выплата гарантировалась бюджетными средствами и происходила до 2013 года. С 2014 года бюджетные средства для погашения выплат по договору не поступали.

В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киевсовета и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех инстанций.

Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и Президенту Украины относительно включения компании в перечень санкционных Советом национальной безопасности и обороны. Отдельное обращение было принято и направлено от Киевского городского совета. Однако, принятые судом решения - не в пользу предприятия и не в пользу киевской общины. Они предусматривают выплату компании 1 миллиарда 833 миллиона гривень.

С 16 марта 2017 года у метрополитена заблокированны счета по решению суда. Больше года предприятие делает все, чтобы не смотря на проблему, обеспечить стабильную и безопасную перевозку пассажиров, а также выплату заработной платы коллективу.

Однако, с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, что предусматривало закрытие станций метро и могло спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность расчета с коллективом по заработной плате.