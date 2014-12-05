Кличко: Топлива на ТЭЦ в Киеве должно хватить до конца отопительного сезона

Об этом он заявил в эфире телеканала “Киев”.

“Увидев информацию о якобы нехватке угля на ТЭС, я задал вопрос специалистам, которые отвечают за энергоснабжение Киева. Они отметили, что на сегодня столичные электростанции на газе работают в нормальном режиме. Конечно, все зависит от поставки газа в страну. Но, как известно, контракт был подписан и поставки должны быть. Относительно угля. Дарницкая ТЭС работает на угле и обеспечивает 8% от энергообеспечения Киева", - сказал Кличко.

По его словам, по состоянию на 5 декабря запасы угля на складе - 57 тыс тонн".

"Сейчас осуществляется транспортировка еще 33 тысяч тонн топлива для нужд Дарницкой ТЭС. По предварительным прогнозам, топлива хватит до конца отопительного сезона”, - подчеркнул мэр столицы.

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Он призвал киевлян не поддаваться панике. В то же время обратился к жителям столицы с просьбой экономно использовать энергию, внедрять энергосберегающие технологии, поскольку в стране действительно существует дефицит энергии и энергоносителей.

Мэр Киева также отметил, несмотря на веерные отключения электроэнергии в стране, в “Киевэнерго” уверяют, что дома киевлян и стратегические предприятия столицы не будут отключать от поставки электроэнергии.

“Мы делаем все, чтобы в Киеве было тепло и светло”, - заверил мэр.