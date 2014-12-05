Построить метро на Троещину можно за 2 года - Кличко

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”.

“Рассматривается много вариантов соединения Троещины с правым берегом. Но мы должны сконцентрироваться на том, чтобы запустить ветку метро, которая запланирована на Троещину. Связать левый и правый берега через Подольско-Воскресенский мост с помощью метро возможно в течение двух лет. Но при одном условии - налоги киевлян будут оставаться в городе и прекратятся изъятия НДФЛ”, - подчеркнул мэр.

Кличко считает, что в Киеве должен быть современный комфортный европейский транспорт. И отметил, что мир переходит на наиболее экологические виды транспорта, в частности, трамваи.

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По его словам, городские власти планируют обновить подвижной состав и приобрести новые современные бесшумные трамваи.

“Этот вопрос в приоритете. Такие трамваи производятся в Украине. И я мечтаю, чтобы такие трамваи уже в следующем году появились в Киеве”, - сказал столичный глава.