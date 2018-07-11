С 14 июля поездка в киевском метро будет стоить 6 гривень 30 копеек

Для повышения тарифов на проезд существуют объективные причины.

Повышение цены за проезд – это нелегкое решение для городской власти, вместе с тем, киевляне должны понимать: чтобы можно было безопасно и качественно ездить на общественном транспорте, нужно за это соответственно платить. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, для тех, кто активно пользуется общественным транспортом, одна поездка будет обходиться в среднем от 6,30 грн до 6,50 грн, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы более трех месяцев говорим о необходимости повышения. Состоялось немало обсуждений со специалистами в области экономики и другими профильными специалистами», – отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что для повышения тарифов на проезд существуют объективные причины, среди которых подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов и повышение минимальной заработной платы.

«Дело в том, что пассажиры не видят, что происходит в том же КП «Киевпастранс». Сегодня есть свободные вакансии в этом предприятии для более 2000 человек. Водитель, который работает с раннего утра до позднего вечера, должен отдыхать два дня, но имея такое количество вакансий, «Киевпастранс» не может себе такого позволить. А почему не хватает водителей? Потому что низкая заработная плата. Поэтому с одной стороны цены за проезд в транспорте «кусаются», а с другой – около 10 тысяч работников «Киевпастранса» и 8 тысяч работников «Киевского метрополитена» работают сверхурочно. Ведь мы хотим, чтобы метро начинало работать в 05:00 и заканчивали в 01:00, хотим ночные маршруты троллейбусов и прочее. Дополнительные средства, которые будут привлечены после повышения, пойдут на выплату зарплат, а также оплату горюче-смазочных материалов и электроэнергии для обеспечения работы этих двух предприятий», – отметил Николай Поворозник.

Он отдельно добавил, что обновление подвижного состава и создание новых маршрутов происходит исключительно за бюджетные средства, а не за счет повышения тарифов на проезд.

Как стало известно УНИАН, повышения цены на проезд в столичном метрополитене следует ожидать 14 июля.