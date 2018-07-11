Цена киевского метро останется одной из самых низких в мире

Будущую цену в киевском метро сравнили с ценами подземок в мире.

Даже после 14 июля, когда проезд в киевском метрополитене будет стоить от 6 гривен 30 копеек, цена поездки в столичной подземке останется одной из самых низких в мире.

Об этом свидетельствуют данные инфографики с ценами на проезд в городах мира, которая оказалась в распоряжении УНИАН. Для удобства все цены в ней переведены в гривню.

Ближе всего к киевской цене оказалась столица Литвы Вильнюс, где проезд стоит 24 гривни. В то же время проезд в метро Варшавы – столицы нашего ближайшего соседа Польши – обойдется уже в 28 гривень.

Если же говорить о странах Западной Европы, то здесь расценки на проезд, в сравнении с новой ценой проезда в Киеве, отличаются уже на порядок. Например, в Амстердаме за одну поездку придется выложить 71 гривню.

Лидируют же в рейтинге цен на проезд страны Скандинавии и Великобритания. В столицах этих государств за услуги общественного транспорта с вас возьмут не менее 100 гривен.