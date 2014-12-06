Киевляне встретили бойцов 12-го батальона, вернувшихся из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, военнослужащих под стенами мэрии встречали скандированием «Герои», «Дякуємо», «Молодцы» и «Слава Украине - Героям слава».

Присутствовавший на встрече столичный городской голова Виталий Кличко первым приветствовал бойцов, после чего присутствовавшие почтили минутой молчания павших в боях за Украину героев.

«Хочу от себя лично, от Киевского городского совета, от Киевской городской администрации поблагодарить каждого из вас и от имени всех киевлян сказать: искренне благодарим каждого из патриотов, которые сегодня вернулись домой!», - сказал Кличко.

После этого Кличко поздравил всех присутствовавших с Днем украинской армии, отметив, что ее мощность измеряется не только оружием, но и силой духа тех, кто сегодня готов защищать независимость Украины.

Мэр Киева также поблагодарил волонтеров, помогающих украинским бойцам на востоке страны, а также вручил грамоты вернувшимся из зоны АТО бойцам, после чего предоставил слово командиру 12-го батальона территориальной обороны «Киев» Андрею Миките.

«Всем киевлянам, которые поддерживали, очень большое спасибо за вашу поддержку, за вашу теплоту, за вашу встречу, и хочу от себя и от 12-го батальона территориальной обороны заверить вас, что есть у нас в Украине люди, способные выполнять задачи, которые сейчас выполняет батальон. Поэтому я думаю, что наше государство будет в безопасности», - сказал Микита.

В свою очередь один из военнослужащих, вернувшихся из зоны АТО, в комментарии корреспонденту УНИАН отметил, что батальон вернулся на доукомплектацию, которая продлится около месяца, после чего бойцы снова отправятся обратно в зону боевых действий.

После окончания торжественной части большинство из присутствующих направились маршем на Майдан Незалежности для того, чтобы зажечь свечи в память о погибших в ходе АТО военнослужащих.

Справка УНИАН. 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании оперативных штабов при областных государственных администрациях пограничных областей Украины. 30 марта 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов поручил руководителям областных администраций начать создание батальонов территориальной обороны в каждой области Украины.

12-й батальон территориальной обороны «Киев» - отдельный батальон, созданный в Киеве и находящийся в оперативном подчинении Министерства обороны Украины.