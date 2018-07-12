В Киевсовете из-за повышения цен на проезд произошла стычка (фоторепортаж)
В Киевском городском совете во время акции против повышения цен на общественный транспорт произошла стычка между правоохранителями и участниками акции.
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Во время обсуждения проекта решения, которое подала партия «Свобода» относительно моратория на повышение тарифов до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета, дали выступить представителям «Киевпасстранса», передает "Громадське".
Они выступили за повышение цен и обосновали это тем, что необходимо повышать зарплаты работникам и закупать технику.
Тогда представители «Свободы» предложили запустить участников акции под Киевсоветом, чтобы они высказали свое мнение, почему они против и вышли за ними — полиция стала препятствовать этому, в результате чего началась драка.
Во время акции против повышения цен на общественный транспорт в Киевсовете произошли столкновения pic.twitter.com/YYss9t6L8H— Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 12, 2018
Как сообщал УНИАН, участники акции протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн прорвались в сессионный зал Киевсовета.