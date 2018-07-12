Вмешательство политики в хозяйственную деятельность привело к проблемам в КП «Киевский метрополитен» - КГГА

По словам Николая Поворозника, с 2017 года арестованы все счета метрополитена, что, собственно, и не дает возможности говорить о его развитии.

Вмешательство политики в хозяйственную деятельность привело к проблемам в КП «Киевский метрополитен».

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала «112 Украина».

«Сейчас 100 вагонов, приобретенные на условиях лизинга, остаются в собственности метрополитена и активно обслуживают пассажиров. Во вторник депутаты Киевсовета приняли решение, которое направлено на решение проблемы КП «Киевский метрополитен». Сложно работать, когда политика вмешивается в хозяйственную деятельность. Именно это привело к проблемам метрополитена. Ни для кого не секрет, что у нас есть миллиардные долги за поставленные в свое время вагоны, но с 2014 года Киевсовет отказался выделять средства метрополитена для оплаты лизинговых долгов за эти 100 вагонов, и сумма долга выросла очень серьезно», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, с 2017 года арестованы все счета метрополитена, что, собственно, и не дает возможности говорить о его развитии.

«Почти месяц назад были арестованы и кассы метрополитена, что давали возможность за счет выручки осуществлять минимальные необходимые платежи. Вчера Киевсовет предоставил разрешение предприятию вступить в переговоры с «Укррослизинг» и выйти на мировые соглашения», – отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что метрополитен всегда был интересен для кредиторов и инвесторов (например, для Европейского банка реконструкции и развития), ведь с предприятием, которое является абсолютно понятным заемщиком с понятными ценами, всегда с удовольствием работали.

«Однако оттягивание решения вопроса с 2-миллиардным долгом отпугивает кредиторов. И именно для того, чтобы изменить ситуацию, принято соответствующее решение, которое позволит руководителю КП «Киевский метрополитен» начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации долга», – подытожил Николай Поворозник.