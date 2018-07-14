Кличко: мы ремонтируем дороги, срок эксплуатации которых истек

Он отметил, что в ближайшее время откроют движение по обновленной транспортной развязке на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покатила.

Срок эксплуатации большинства столичных дорог, где сегодня идет капитальный ремонт, истек десятки лет назад. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

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За предыдущих два года в столице капитально отремонтировали 502 км дорог, которые теперь соответствуют европейским стандартам. В этом году в планах обновить как минимум 300 км дорог и проездов.

«Срок эксплуатации автодорог - не более 8, максимум 10 лет. После этого дорогу надо полностью обновлять. А у нас есть дороги, которые капитально не ремонтировали десятки лет. И сегодня мы их обновляем", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в ближайшее время откроют движение по обновленной транспортной развязке на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покатила. По словам мэра, это очень важный и сложный объект. Построили его в 1972 году и с того времени ни разу не ремонтировали.

«Можете себе представить, что напоминала дорога, которая полвека была без ремонта. Это уже было только направление. Помимо устройства нового полотна, мы там поменяли все коммуникации, все трубы, которые проходят под дорогой. Обустроили новые тротуары, новое ограждение и новое LED–освещение, которое значительно экономнее и эффективнее», - заявил Кличко.

Сегодня, кроме транспортной развязки на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покатила, продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. А также - на улице Алма-Атинской.

Помимо работ по капитальному ремонту, в столице продолжается и текущий ремонт искусственных сооружений. В частности, сегодня в работе 4 пешеходных моста на пересечении проспекта Победы и Кольцевой дороги (со стороны автостанции «Дачная», кинотеатра «Экран», со стороны Академгородка и Петропавловской Борщаговки).