Кличко: Проезд для льготников в коммунальном общественном транспорте останется бесплатным

Мэр также напомнил, что проезд в коммунальном транспорте для тех, кто пользуется им регулярно, будет стоить в среднем 6,50 грн.

Бесплатный проезд для льготных категорий населения будет действовать и в дальнейшем.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», передает пресс-служба мэра.

«Хочу отметить - для пенсионеров, школьников, инвалидов, участников боевых действий и других льготных категорий граждан проезд в коммунальном общественном транспорте столицы останется бесплатным», - заявил Кличко.

Он также отметил, что проезд в коммунальном транспорте для тех, кто пользуется им регулярно, будет стоить в среднем 6,50 грн. 8 гривен за проезд - это стоимость разовой поездки.

Также Кличко объяснил причины пересмотра тарифов. По его словам, без повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киеву не избежать кризиса в транспортной сфере. Полученные от повышения тарифов средства, в первую очередь, пойдут на повышение заработных плат работникам транспортных коммунальных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава. Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые городской бюджет выделяет на покрытие убытков транспортных предприятий.

«Проблема в том, что городская власть ежегодно дотирует транспортную сферу в размере 1 миллиард 800 миллионов гривен, - отметил мэр Киева. Нам, например, нужно закупать новый транспорт. За последние годы мы закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. Но, сейчас ситуация такая, что скоро на этом транспорте некому будет работать. Транспортным предприятиям не хватает специалистов. Поэтому нужно повышать заработную плату транспортникам. И на это, в первую очередь, пойдут деньги от увеличения стоимости проезда», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, и в «Киевпастрансе», и в «Киевском метрополитене» недоукомплектован штат работников. Так, в «Киевпастрансе» не хватает 2,5 тысячи специалистов, в метрополитене - почти полтысячи свободных вакансий. А от укомплектованности этих предприятий, подчеркнул мэр столицы, зависит, прежде всего, безопасность киевлян, которые пользуются общественным транспортом