Кличко: памятник Илье Муромцу создают по уникальной технологии

Памятник Муромцу будет немалым – 11 метров высотой вместе с гранитным холмом и постаментом. Установят скульптуру в одноименном парке "Муромец" в столице.

Памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу, который вскоре планируют установить в Киеве, создают по уникальной технологии, которую до этого не использовали. Части для форм скульптуры, которые потом заливают бронзой, изготавливали с помощью 3D принтера. Работы по изготовлению Муромца приближаются к финалу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Близятся к финалу работы по изготовлению скульптуры Ильи Муромца, которую уже в скором времени установим и презентуем в парке «Муромец». Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям, - написал Кличко. - Его части отливают в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого (для памятника большого размера в Украине и, может быть, и в мире) еще не делали!" - добавил он.

Мэр пояснил, что без применения 3D принтера работы могли бы затянуться на несколько лет. Такую уникальную технологию предложил молодой талантливый скульптор Владимир Журавель, который работает над Муромцем. С работами Журавля киевляне уже знакомы. В частности, это всем известная скульптура детей на Почтовой площади.

"Сначала скульптуру богатыря, для образа которого позировал Василий Вирастюк, вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D модель. Далее - каждую деталь будущего памятника печатали на 3D принтере, чтобы подготовить формы для выливания Ильи в бронзе. Сегодня в литейные кипит работа, Муромец бронзовішає. А Володя Журавель - в восторге от творческо-производственного процесса", - написал Кличко.

Памятник Муромцу будет немалым – 11 метров высотой вместе с гранитным холмом и постаментом. Установят скульптуру в одноименном парке "Муромец" в столице.

"Не думаю, что стоит спорить, нужен ли нам памятник Муромцу или нет. Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Также он опубликовал видео, в котором скульптор раскрывает секреты уникальной технологии создания Муромца.