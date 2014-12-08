В Киеве сегодня установят главную новогоднюю елку страны

Елку уже сегодня утром установят на Софийской площади, где в этом году пройдут главные новогодние и рождественские праздники, сообщает Сегодня.

Украшать елку будут неделю к 19 декабря, дню святого Николая.

Стоит такая елка от 7 до 11 тыс грн. "Местный лесхоз заготавливает такие деревья на дрова и для производства мебели. А нам ее подарил мэр Ивано-Франковска: мы потратились только на доставку ее до столицы. Киевляне уже устали от искусственных деревьев и пластиковых конусов за миллионы гривен", - говорит президент Folk Ukraine, Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

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Сегодня утром начался монтаж елки. "Мы подготовили специальную конструкцию-стакан из металла и бетона весом более 60 тонн, в котором будет надежно закреплена елка. Под деревом будет ледяная горка для детей. Украшать елку будем неделю: три дня уйдет, чтобы повесить все игрушки, ведь их будет более трех тысяч. Как минимум, один день займет установка макушки и всей праздничной иллюминации", - рассказала куратор проекта Надежда Тутенко.

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Елка будет украшать Софийскую площадь до Крещения, 19 января. Обычно после праздников остатки дерева выбрасывали в мусор, но в этом году ее будут "утилизировать" по-другому. "Мы хотим, чтобы елка принесла пользу. После праздников мы планируем распилить ее ствол (диаметр - 54 см) на небольшие кружки. Их получится около 500 штук. Эти кружочки можно покрасить или покрыть лаком и повесить на стену. А можно сделать на их основе часы, подставку для кухни, картину... 21 января мы планируем провести аукцион, и продать эти кружочки по 1000 гривен каждый, а вырученные деньги направим в детские дома: их список разместим у себя на сайте, или подключим к этой акции СМИ. Человек, купивший кружочек от главной елки страны, сможет выбрать детский дом, куда пойдут ее деньги. Мы увековечим каждого, кто захочет помогать детям", - говорит Добруцкий.

Ранее УНИАН сообщал, что Новый год у главной елки в Киеве будут встречать в национальном стиле.