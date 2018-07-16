Виктор Брагинский: Система скидок в метро позволяет пассажиру пользоваться подземкой по 6,5 грн

– Внедрение нового тарифа в метро киевляне запомнили небывалыми очередями на станциях. С чем это было связано?

– При переходе на новый тариф у пассажиров была возможность сэкономить, пополнив карточку на 50 поездок, и таким образом получить стоимость одной поездки 4,5 грн. Мы давно информировали людей о преимуществе использования бесконтактной карточки метро и скидках, но, к сожалению, многие пассажиры откладывали покупку карточек до последнего дня.

– Остались ли какие-то скидки в новом тарифе? Ведь каждого интересует, как ездить дешевле.

– Да. При формировании нового тарифа город предусмотрел систему скидок. Так, при пополнении бесконтактной карточки метро на 50 поездок стоимость каждой будет 6,5 грн. В месячных проездных билетах стоимость поездки получится даже ниже – 6,3 грн. Также появились новые виды проездных билетов на 10, 14 и 30 поездок со стоимостью каждой от 7,5 до 7 грн соответственно. Важно подчеркнуть, что город сохранил все льготы. Напомню, что метрополитен перевозит 23 категории льготных пассажиров, 13 из которых – государственные и 10 – городские. Это каждый четвертый пассажир.

– А что с жетоном? Вы собирались вывести его из оборота...

– Да, Вы правы – мы проводим такую работу. Сейчас этим устаревшим способом оплаты пользуется 30 процентов пассажиров, с новым тарифом мы предусматриваем значительное перераспределение в оплате проезда и, соответственно, использование жетона на уровне 10 процентов. Город готовит внедрение единого электронного билета, и тогда жетон будет полностью выведен из оборота. Добавлю сразу, что до конца этого месяца пассажиры могут воспользоваться жетоном старого образца (синим) без доплаты, обменяв его в кассе. Для обмена двух и более жетонов работают сервисные центры на станциях «Дорогожичи», «Дарница» (новый выход), «Майдан Незалежности» и «Политехнический институт». Также в сервисных центрах обмен будет проводиться весь август с доплатой.

– С тарифом теперь понятно. Куда будут направлены полученные от повышения средства?

– В прошлом году средний доход от одного пассажира составлял 4,14 грн. В текущем, уже с учетом нового тарифа (больше полугода мы работали по старому тарифу, а также со всеми предусмотренными скидками), этот показатель достигнет 5,42 грн, то есть предприятие получит с каждого пассажира на 1,28 грн больше. Самые важные направления для нас сейчас – это, во-первых, повышение зарплаты сотрудникам. Высококвалифицированные сотрудники: машинисты, электрики, слесаря по ремонту подвижного состава и эскалаторов уходят из коммунального сектора в частные компании, едут на сбор урожая или строительство в ближайшие страны Евросоюза. В результате на предприятии сейчас остаются открытыми более 300 вакансий.

Во-вторых – это коммунальные услуги. Каждый из нас получает платежку и видит, насколько подорожала электроэнергия, водоснабжение и отопление. Только если для частного лица счет в сотнях гривен, то в метрополитене – это десятки миллионов гривен.

– То есть на новые станции и вагоны не хватит?

– Вы упредили меня с вопросом. Капитальные вложения, согласно законодательству, финансируются бюджетными средствами. Новый тариф позволяет также перераспределить дотации транспортным предприятиям и направить средства для развития инфраструктуры. Например, в прошлом году мы отремонтировали восемь эскалаторов и в этом уже четыре (два на станции «Кловская» и два на «Крещатике»). До конца года планируем завершить ремонт еще четырех. Это технически сложные работы.

Постоянно, в разном объеме, проводятся текущие и капитальные ремонты вагонов. В прошлом году на нашем заводе отремонтировали 168 вагонов, в этом запланирован ремонт еще 182. Как вы знаете, сейчас также проводится ремонт станции «Святошин», где будут установлены лифты. Параллельно готовятся проектные решения еще по 13 станциям. Также постоянно нужно проводить профилактику и ремонт его оборудования метрополитена. А необходимые для этого запчасти стоят в Украине столько же, сколько и в Европе.

Кроме того, проходит тендер по строительству метро на «Виноградарь», на прошлой неделе было подписан проект, проводится работа по отводу земельных участков, необходимых для начала строительства. В рамках этого проекта предусмотрена закупка почти 60 новых вагонов.