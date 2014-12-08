В Киеве 60 несовершеннолетних разгромили подпольное игорное заведение - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичной милиции.

В частности, как отмечается в сообщении, «до Святошинского районного управления милиции столицы поступило анонимное сообщение о функционировании зала игровых автоматов. По указанному адресу выехало руководство Главного управления милиции столицы и Святошинского районного управления, следственно-оперативная группа».

В помещении правоохранители обнаружили группу несовершеннолетних, всего 60 человек, которые перед этим повредили имущество, системные блоки и мониторы, находившиеся в зале, проинформировали в ОСО, отметив, «вещественные доказательства, которыми осуществлены повреждения, изъяты».

Читайте такжеГеращенко рассказал подробности драки на скандальном строительстве возле метро Осокорки (фото)Кроме этого, изъята компьютерную технику, а именно: системные блоки персональных компьютеров в количестве 30 штук, два из которых - в поврежденном состоянии, говорится в сообщении.

Сведения о данном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по части ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). «Сейчас проводится досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая квалификация действий каждого», - добавили в милиции.