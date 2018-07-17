Кличко открыл уникальные лестницы с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки

Последний раз капитальный ремонт лестниц и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл лестницу с Пейзажной аллеи на Подол до урочища Гончары-Кожемяки и часть большого туристического маршрута, который в будущем соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

“Я рад сегодня представить обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол — к урочищу Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха - важный проект. Мы реконструировали не только лестницы. Сегодня мы презентуем и часть туристического маршрута в историческом центре города”, - сказал Кличко.

Он добавил, что та часть маршрута, которую уже обустроили, начинается от лестницы с Пейзажной аллеи и ведет до Андреевского спуска и Аллее художников. Планируется, что в будущем завершаться большой маршрут возле Арки дружбы народов. - После реконструкции второй очереди парка “Владимирская горка” и возведение пешеходного моста между горкой и Аркой дружбы народов. Мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют открыть к лету следующего года.

“Спуском, где сейчас обновлены лестницы, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступени, что были найдены когда-то в этом месте датируются Х веком, - отметил городской голова. - Убежден, что эта туристическая зона станет одним из любимых мест отдыха для киевлян и гостей столицы", - добавил он.

Последний раз капитальный ремонт лестниц и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянные лестницы в урочище Кожемяки находились в полуразрушенном аварийном состоянии, их демонтировали. Новые сделаны из бетона, однако сами ступеньки, - как и раньше, деревянные – из износостойкой и влагозащищенной термодревесины.

Лестницы, длина которых больше 200 метров, состоящие из 247 ступенек. Вечером ступеньки подсвечиваются - LED освещение установили в перилах.

На склоне, рядом с лестницей, осуществили благоустройство и озеленение территории. Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественную уборную. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллеи. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED освещение территории.