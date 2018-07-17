У Кличко предупредили, что затягивание с началом реконструкции Шулявского моста угрожает безопасности киевлян

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник напомнил, что конкурс на лучший проект реконструкции развязки состоялся еще год назад.

Шулявский мост - инфраструктурный объект города, нуждающийся в скорейшей реконструкции.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник в интервью «Українським Новинам».

«Шулявский мост - это городской инфраструктурный объект, который нуждается в скорейшей реконструкции. Мы не можем рисковать безопасностью киевлян, снова откладывая начало работ. Но и начать их мы не можем из-за авторов альтернативных проектов, которые не победили на открытом конкурсе, и которые оспаривают его результаты решения. В результате юридические формальности не дают нам начать работы», – отметил Поворозник.

Он напомнил, что конкурс на лучший проект реконструкции развязки состоялся еще год назад.

«Еще год назад мы провели объективный и прозрачный конкурс на проект реконструкции путепровода: Градостроительный совет отобрал сначала четыре, а потом два - проекта финалиста. Критерии были четкими и объективными: проект должен быть быстрым в реализации и наиболее финансово рациональным для городского бюджета. Еще одно требование – проект должен предусматривать наиболее удобные пути перенаправления трафика во время строительства, ведь мы понимаем, что с началом работ начнутся и автомобильные заторы. В итоге победил проект, который рассчитан на 17,5 месяцев, имеет наименьшую стоимость и, что немало важно, согласно ему, движение по проспекту Победы – одной из главных магистралей города – не будет полностью закрываться. Проект-победитель был выбран по абсолютно объективным показателям», – пояснил первый замглавы КГГА.

При этом, по его словам, отремонтировать Шулявский мост можно даже быстрее, чем за 17,5 месяцев.

«Виталий Кличко поставил задачу как можно скорее отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Первая очередь должна быть закончена уже через год. Сегодня у нас главная задача – немедленно начать реконструкцию. Мы не можем больше откладывать реализацию этого проекта, рискуя безопасностью жителей города, которые каждый день проезжают Шулявский мост», – констатировал Николай Поворозник.