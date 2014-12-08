Отменили один из поездов столичной городской электрички

По техническим причинам со второй половины дня 8 декабря временно отменяются отправки одного электропоезда городской электрички, который движется по кольцевому маршруту, а именно:

В утренние часы: №№7408, 7421/22, 7433;

В вечерние часы: №№7332, 7341/42, 7353/54, 7363.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на КП "Киевпасстранс".

В настоящее время перевозки пассажиров городской электричкой осуществляется 9 электропоездами, которые курсируют по кольцевому маршруту.

О возобновлении работы отмененных электропоездов будет сообщено дополнительно.

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Напомним, что на балансе КП "Киевпасстранс" для обеспечения пассажирских перевозок городской электричкой находится 12 электропоездов.