В Киеве открыли движение транспорта на одной из ключевых развязок на пересечении проспекта Леся Курбаса

Ранее киевский городской председатель Виталий Кличко рассказал, что на развязке заканчивается ремонт 3-х путепроводов и 4-х подземных пешеходных переходов.

Движение транспорта развязкой на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатила открыто.

Об этом говорится в сообщении коммунальной корпорации «Киевавтодор» на Официальном портале Киева.

«Киевавтодор» информирует, что движение транспорта по кольцевой транспортной развязкой на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатила открыто. Автомобили двигаются в обычном режиме. В настоящее время на объекте продолжают работы, не связанные с ограничением движения транспорта», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что на развязке заканчивается ремонт 3-х путепроводов и 4-х подземных пешеходных переходов. В частности, кладут новое асфальтовое покрытие общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. Уже установили новое LED освещение на подъездах к развязке в направлении Кольцевой дороги. Выполнена замена 6 деформационных швов, установят новое ограждение и новые светофоры. Как и на всех объектах капитального ремонта здесь осуществляется озеленение прилегающей территории.

«Транспортная развязка на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатило была построена 46 лет назад. До этого времени капитального ремонта здесь не делали, – подчеркнул Кличко. – Мы продолжаем масштабный ремонт дорог в столице. И одна из основных задач – капитально отремонтировать крупные транспортные развязки. Это и улучшит трафик движения на основных магистралях, и разгрузит центральные улицы», – отметил мэр.

По его словам, на сегодняшний день также продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. А также - на улице Алма-Атинской.

«Все эти путепроводы не ремонтировали более 40, а некоторые и 50 лет. На Алма-Атинской, например, не было капремонта с 1959 года, на пересечении ул. Телиги и Кирилловской – с 1963 года, путепровод на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела не обновляли с 1976 года. Теперь эти сооружения, благодаря капитальному ремонту, получат «вторую жизнь», – заявил Виталий Кличко.