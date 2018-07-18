В Киевском горсовете заявили о необходимости продажи муниципальной части электросетей

Промедление с решением о продаже может привести к проблемам с электроснабжением тех потребителей, которые получают электроэнергию от муниципальной части сетей.

Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Костюшко считает, что городу выгодно продать муниципальную часть электрических сетей (линий электропередач и трансформаторных подстанций) профильному инвестору.

«Эти сети – куча проводов и небольших трансформаторных подстанций в разных местах города. Если бы это было на одном каком-то массиве, то тогда можно было бы создавать коммунальное предприятие. Но для того, чтобы создавать коммунальное предприятие, нужно эти все провода, все эти куски по всему городу обучетить, что само по себе невероятно дорого», - сказал он.

Промедление с решением о продаже может привести к проблемам с электроснабжением тех потребителей, которые получают электроэнергию от муниципальной части сетей.

«Самое худшее в этой всей ситуации, что горожане, которые получают электричество по этой части сетей, могут пострадать, если у них не будет, назовем так, хозяина. Потому что эти куски проводов по всему городу или трансформаторных станций – у них должно быть нормальное, надлежащее обслуживание. Поэтому, исходя из организационных возможностей, финансовых возможностей, потому что все нужно было бы обучетить, все это нужно было бы привести в порядок, очень много чего нужно было бы заменить и отремонтировать, было принято решение о целесообразной оценке и продаже», - объяснил позицию городской власти Костюшко.

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Секретарь профильной комиссии раскритиковал позицию ряда оппозиционных фракций, которые накануне выступили с критикой намерений КГГА выставить муниципальные сети на продажу.

«Есть оголтелые фракции, которые в этом ничего не понимают и которые работают на политический конфликт. Чем городу хуже, тем им лучше, потому что на фоне этого оппозиционеры молодцы. Если они истерию создадут вокруг этого серьезную, то тогда, конечно, существует какая-то вероятность срыва принятия этого решения. И это на самом деле такая оголтелая истерия. Почему? Потому что если бы они предлагали конструктивные решения, например, мы привлечем деньги из ЕБРР на то, чтобы обучетить, или мы займемся тем, что создадим своего оператора, это стоит столько-то, с какими-то расчетами на столе и какими-то финансовыми понятными аргументами, то можно было бы говорить, что они правы. А сейчас они просто заявляют, что против, но при этом ничего другого не предлагают», - подчеркнул Олег Костюшко.

3 июля 2018 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) подала на рассмотрение Киевсовета проект решения №08/231-2180/ПР, которым предполагается разрешить КГГА продать остающиеся в муниципальной собственности электрические сети (15% электроэнергетического комплекса Киева) за 444,4 млн гривен. Такая цена сформулирована в результате независимой оценки. В пояснительной записке указывается, что это оборудование – в основном старое и маломощное.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) согласовала данный проект решения на своем внеочередном заседании 5 июля 2018 года. В этот же день это сделала и постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

Вероятным покупателем может стать «ДТЭК Киевские электросети», которые владеют остальными 85% процентами электросетей столицы.