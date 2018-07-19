Киеврада поддержала новый механизм финансирования дошкольных заведений «Деньги ходят за ребенком»

Сегодня, 19 июля, депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании поддержали внедрение в столице нового механизма финансирования дошкольных учреждений «Деньги ходят за ребенком».

Соответствующее решение поддержано 97 голосами. Как сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко во время заседания, город, согласно принятому решению, будет финансировать не учреждение, а закупать для детей образовательную услугу в дошкольных учреждениях любой формы собственности.

«Применение проверенной европейской практики – механизма «Деньги ходят за ребенком» – позволит ввести базовый финансовый норматив бюджетной обеспеченности: рассчитанную стоимость пребывания ребенка в коммунальном учреждении образования, который город сможет направить в дошкольное учреждение независимо от его формы собственности (коммунальной, частной или корпоративной). Благодаря этому механизму мы сможем расширить возможность маленьких киевлян на получение дошкольного образования в учреждениях различной формы собственности и уменьшим очередь в детсады, а благодаря конкуренции – улучшим предоставления образовательной услуги в детских садах», – подчеркнула Анна Старостенко.

Председатель постоянной комиссии сообщила, что с 2014 года был осуществлен комплекс мероприятий, что позволило менее чем за четыре года сократить очередь в 5 раз. В частности, было построено и реконструировано 22 неработающих сады, а в действующих садиках восстановлено 338 групп, что составляет 28 заведений дошкольного образования (на 12 групп каждый). Благодаря такой системной работе в Киеве было создано более 13 тысяч новых мест для дошкольников.

Кроме того, модернизированная система электронной записи позволила городу избежать удвоения в очереди, ручного режима вмешательства, а также обновить данные о детях, которые требуют первоочередного зачисления.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и берем на вооружение проверенную международную практику применения механизма «Деньги ходят за ребенком», который исповедует ряд стран: Швеция, Канада, Англия, Грузия, Польша, Германия. Ведь задача городской власти – сделать все необходимое, чтобы в столице был равный доступ к качественному образованию в садиках», – отметила она.

Новый механизм финансирования дошкольных учреждений столицы заработает в Киеве уже с января 2019 года.