В Киевсовете сложили полномочия 4 депутата, прошедшие в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, за удовлетворение заявлений депутатов о досрочном прекращении их полномочий проголосовали 72 депутата Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Верховную Раду были избраны ряд депутатов Киевсовета.

Поэтому Киевсовет 13 ноября досрочно прекратил полномочия членов фракции «УДАР-Солидарность» Игоря Кононенко и Александра Грановского.

20 ноября Киевсовет досрочно прекратил полномочия еще трех депутатов - Юрия Левченко, Игоря Луценко и Алексея Кириченко. Левченко и Луценко были избраны в Киевсовет по одномандатным округам, Кириченко - по списку Радикальной партии.

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