Суд обязал Коболева включить горячую воду киевлянам - Белоцерковец

Хозяйственный суд постановил, что киевская община не может быть правопреемником относительно долга частной компании, сообщил нардеп.

По решению суда, «Нафтогаз Украины» должен вернуть горячую воду в киевские дома. Об этом заявил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.

Отметим, хозяйственный суд Киева 19 июля отказал «Нафтогазу» в том, чтобы признать долги компании «Киевэнерго» долгами коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

«Противостояние киевлян и Коболевапродолжается. Интересно, что теперь ответит господин Коболев и «Нафтогаз»? Просто так держали в заложниках «Киевтеплоэнерго» и отключили киевлянам горячую воду? Просто так из вредности срывают подготовку к отопительному сезону в столице, отказавшись заключить договор на поставку газа с коммунальным «Киевтеплоэнерго», пользуясь своим монопольным положением относительно скидки на газ для населения?», – задался вопросами парламентарий.

По его словам, суд поддержал позицию Киевскойадминистрации в этом деле.

«Хозяйственный суд постановил, что киевская община не может быть правопреемником относительно долга частной компании. Именно это требовал Коболев (председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, – ред.), отказавшись подписывать договор на поставку газа для столицы.Киев требует от Коболева включить «вентиль» и отказаться от элемента запугивания и шантажа!» –потребовал Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» отказался подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», требуя уплатить долг частной компании «Киевэнерго». Руководство «Нафтогаза» назвало «Киевтеплоэнерго» правонаследником«Киевэнерго». Киевская администрация с этим не согласилась и обратилась в суд.