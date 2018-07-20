«Киевтеплоэнерго» получило все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы

Городская власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК «Нафтогаз» для стабильного снабжения услуг киевлянам.

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) своим постановлением установила тарифы для КП «Киевтеплоэнерго» на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Таким образом, на сегодня КП «Киевтеплоэнерго» имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и городская власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК «Нафтогаз» для стабильного снабжения услугами киевлян.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Указанное постановление устанавливает тарифы для «Киевтеплоэнерго» на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Согласно порядку формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировки и поставки.

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 августа устанавливаются тарифы: на отпуск электрической энергии – 182,83 коп/кВт ч; на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 783,09 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 476,04 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов – 1185,21 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей – 1184,57 грн/Гкал.

«После завершения сделки с ПАО «Киевэнерго» в мае текущего года «Киевтеплоэнерго» стало исполнителем услуг поставки горячей воды и отопления для киевлян. Напомню, что 14 июня НКРЭКУ выдала предприятию лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а 9 июля «Киевтеплоэнерго» стало полноправным членом Оптового рынка электроэнергии Украины, что позволит КП «Киевтеплоэнерго» производить и продавать электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии. Сегодня были утверждены тарифы для работы на ТЭЦ. Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно осуществлять хозяйственную деятельность. Мы надеемся, что вскоре будет решен вопрос заключения соглашения с НАК «Нафтогаз» и мы вернем людям горячую воду и в плановом режиме продолжим готовить город к зиме», – сообщил Петр Пантелеев.

Напомним, что в мае этого года свершилось 16-летняя соглашение между КГГА и ПАО «Киевэнерго». Город возвращает под контроль около сотни тысяч объектов теплоэнергетического комплекса с целью его дальнейшей модернизации и восстановления, что призвано повлиять на качество услуг для потребителей.