Дарницкая ТЭЦ Киева располагает запасами угля на 2 месяца

Об этом в ходе круглого стола сообщил генеральный директор "Евро-Реконструкции", которая єксплуатирует Дарницкую ТЭЦ, Владимир Сандлер.

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"На сегодняшний день запасы угля нам позволяют в ближайшие 2 месяца смело смотреть в будущее, в отличие от больших генераций угольных, у которых запасы исчисляются днями. Мы исчисляем, в нашем случае, месяцами, и это в данном случае, можно сказать, хорошо", – сказал Владимир Сандлер.

При этом он напомнил, что Дарницкая ТЭЦ для производства тепла и электроэнергии для нужд населения использует исключительно природный газ.

"Уголь мы используем для поставки тепловой энергии в виде горячей воды и центрального отопления для категории потребителей так называемой "другие и бюджет", – уточнил гендиректор.

По его словам, работы по обеспечению необходимыми запасами угля Дарницкой ТЭЦ на текущий отопительный сезон компания провела в течение минувшего лета.

Справка УНИАН. Дарницкая ТЭЦ обеспечивает теплом и горячим водоснабжением промышленные предприятия и жилые массивы Днепровского и Дарницкого районов Киева. Установленная тепловая мощность предприятия – 1080 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность – 250МВт.