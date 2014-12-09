В Киеве хотят разрешить сдавать в аренду торговцам помещения мусоросборников

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения был принят за основу на сегодняшнем заседании сессии Киевсовета. Решение поддержали 83 депутата.

Таким образом, большинство поддержало инициативу депутата Киевсовета Виталия Рослякова (фракция «УДАР»), в соответствии с которой указанные помещения можно будет передавать в аренду субъектам ведения хозяйства для «осуществления бытового обслуживания населения, торговли продовольственными и непродовольственными товарами».

Инициатор проекта отмечал, что много таких помещений закрыты и не используются, поскольку мусор собирается в специальные большие контейнеры во дворах. В то же время, если отдать мусоросборники в аренду, то это принесет дополнительные средства жилищным организациям, которые можно будет направить на ремонт жилого фонда, а также это будет способствовать решению проблемы большого количества МАФов - временно установленных сооружений, в том числе во дворах.

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Во время обсуждения было озвучено несколько вариантов поправок к предложенному проекту, которые нуждались в дополнительном изучении. В связи с этим документ был передан субъекту представления на доработку и изучение в комиссиях уже с учетом озвученных предложений.

Так, например, предлагалось разрешить обустраивать в указанных помещениях торговые павильоны, в которых разрешить продавать продовольственные и непродовольственные товары за исключением «товаров акцизной группы, в том числе пива и слабоалкогольных напитков».

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Также предлагалось внести поправку, которая бы обязала проведение общественных слушаний при участии жителей прилегающих домов для согласования с ними передачи в аренду помещений мусоросборников.

Справка УНИАН. Предложенный сегодня депутатом проект решения предусматривает внесение изменений в решение Киевовета от 27.05.2010 №815-4253 «О запрещении использования мусоросборников не по целевому назначению».