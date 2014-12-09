Участвовавшего в ограблении магазина сотрудника прокуратуры Киева освободили под залог – источник

Сотрудник столичной прокуратуры, который в августе текущего года вместе с работниками милиции участвовал в ограблении киевского ювелирного магазина, освобожден из-под ареста под залог в размере более 300 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Собеседник агентства заметил, что соответствующее решение было принято одним из судов Киева.

В то же время источник отметил, что, по имеющейся у него информации, против этого сотрудника прокуратуры расследуется еще ряд уголовных производств, в том числе эпизод относительно совершения преступления с применением физического насилия.

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«Учитывая этот факт, суд не имел права изменять подозреваемому меру пресечения, поскольку это преступление является тяжким и, согласно действующему законодательству, не подпадает под категорию правонарушений, по которым лицу можно избрать более мягкую меру пресечения», - отметил собеседник агентства.

В то же время в прокуратуре Киева УНИАН подтвердили информацию об освобождении сотрудника ведомства из-под стражи под залог, но заметили, что в данное время следователь прокуратуры готовит представление в суд об избрании меры пресечения в виде ареста в связи с тем, что он подозревается в совершении другого тяжкого преступления.

Как сообщили УНИАН, 27 августа генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что 20 августа в центре Киева прокурор, работники милиции и понятые под видом проведения следственных действий ограбили ювелирный магазин.

Как отметил Ярема, представители правоохранительных органов под видом проведения следственных действий присвоили драгоценности, золотые часы с бриллиантами на общую сумму около 2 млн долларов.

По словам генпрокурора, уже задержан работник прокуратуры и милиционер, а женщина-следователь объявлена в розыск работниками УБОП.

Как сказал генпрокурор, до завершения расследования все работники отстранены от выполнения служебных обязанностей.