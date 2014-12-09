Киевсовет просит Кабмин передать Гостиный двор в коммунальную собственность

За соответствующее обращение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 83 депутата.

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В документе отмечается, что Киевсовет 3 июля принял решение о расторжении договора аренды земельного участка (по адресу Контрактовая площадь, 4), на которой размещен Гостиный двор, заключенный между Киевсоветом и ПАО "Укрреставрация" 16 октября 2012 года для осуществления реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

Киевсовет просит Кабмин поручить Фонду государственного имущества совместно с другими министерствами проработать вопрос о передаче имущественного комплекса здания Гостиного двора в коммунальную собственность.

В ходе обсуждения данного вопроса депутаты Киевсовета отмечали, что здание находится в аварийном состоянии и нуждается в консервации. В то же время, арендатор не производит соответствующие работы и даже не пускает депутатов Киевсовета на территорию Гостиного двора.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.