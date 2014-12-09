При Черновецком Киеву нанесли ущерб в размере 70 млрд гривень - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании сессии Киевсовета, информируя о предварительном отчете временной контрольной комиссии по вопросам проверки легитимности решений Киевсовета, принятых с мая 2006 года, председатель комиссии Мелихова сообщила, что за этот период Киевсоветом в общей сложности было принято 13 тыс. 471 решение, 72% которых касаются земельной сферы, 10% - коммунальной собственности, остальные - социально-бюджетные вопросы и тому подобное.

«Что касается земельных вопросов: с мая 2006 года было передано в собственность или продано 6 тыс. 436 участков площадью 3 тыс. 163 га, в аренду было передано 2 тыс. 372 участка площадью 3 тыс. 800 га, в постоянное пользование – 95 участков площадью 3 тыс. 800 га. Всего за этот период без конкурсных принципов передано свыше 3 тыс. га свободных земельных участков», - проинформировала Мелихова.

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По ее словам, только за одно «знаменитое» заседание сессии Киевсовета 1 октября 2007 года было передано в собственность 15 подставным жилищным строительным кооперативам 1,5 тыс. га свободных земельных участков вместе с водоемами и лесами.

Также установлено, что бесплатно было отчуждено свыше 415 га особо ценных земель музея в Пирогово и прилегающих зеленых зон.

«Территория заповедного Жукова острова за это время уменьшена в 8 раз. Бесплатно в собственность или в аренду за символическую плату передано 523 земельных участка площадью 575 га за счет учреждений культуры, образования, здравоохранения, рекреации. Почти бесплатно было передано в долгосрочную аренду частным лицам 1771 га за счет зеленых зон, то есть треть площадей зеленых насаждений города», - подчеркнула председатель комиссии.

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«Чтобы придать всему этому законность, было принято 226 изменений в Программу развития зеленых зон города Киева, в Генплан Киева было внесено 3 тысячи 900 изменений, следствием которых стало изменение вида исторической части Киева, высотная застройка там, где ее априори не должно быть, закрытие детских садов, ликвидация спортивных площадок», - заявила Мелихова.

По ее данным, из 139 протестов прокуратуры на решения Киевсовета удовлетворено всего 20%. Правоохранительные органы провели в Департаменте земельных ресурсов КГГА выемку 1110 кадастровых дел как вещественных доказательств. На это время остаются утерянными по различным причинам 318 кадастровых дел.

Также Мелихова сообщила, что комиссия установила, что в мае 2006 года было приватизировано 749 объектов коммунальной собственности, из них путем выкупа - 561 объект или 66%, путем продажи на аукционе - 33%.

«В Печерском, Подольском и Шевченковском районах – условно их можно отнести к исторической части города – за указанный период приватизировано 355 объектов коммунальной собственности, объектов культурного наследия - около 150», - отметила депутат.

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По словам Мелиховой, только на Крещатике было продано за указанный период около 9 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости на сумму в три раза ниже рыночной стоимости. Почти половина приватизированных объектов сразу перепродавалась.

Всего по городу из собственности территориальной общины изъято 68,5 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, в которых располагались городские и общегосударственные учреждения.

Также Мелихова сообщила, что за указанный период без какой-либо компенсации решением Киевсовета из коммунальной собственности передано в общегосударственную собственность 58 объектов общей площадью 220 тыс. кв. м первичной стоимостью свыше 1 млрд 800 млн. грн.

«Согласно выводам ВСК Верховной Рады, за период деятельности Черновецкого столице нанесен ущерб в размере до 70 млрд грн», - добавила Мелихова.