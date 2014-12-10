В Киевской области судили гаишника за преследование автомайдановцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, приговором районного суда осужден начальник отделения Государственной автомобильной инспекцииКиево-Святошинского райотдела милиции за служебный подлог при составлении админпротоколов относительно автомайданівців в январе-феврале этого года.

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Действия милиционера квалифицированы по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть служебный подлог.

За указанное уголовное правонарушение суд вынес наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 10 тысяч гривен.