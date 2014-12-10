В Киеве начнет работать муниципальная страховая компания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

По его словам, добровольное медицинское страхование станет эффективным механизмом дофинансирования столичной медицины.

«Сегодня ни в одной страховой компании нельзя застраховать человека старше 70 лет. Но Киев не может лишить пожилых жителей медицинской помощи. Вот и будем дофинансировать медицину из страхового фонда, потому что бюджетных денег не хватает», - сказал Радуцкий.

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При этом замглавы КГГА выразил уверенность, что эффективность внедрения дополнительного добровольного медицинского страхования и пациенты, и работники медицинской сферы смогут ощутить уже через полгода.

«Но и за это время бытовые условия в больницах не улучшатся. Главное, что пациентов перестанут гонять в аптеку: купи бинт, перчатки, йод для операции. К тому же страховая компания начнет отправлять больных в ту городскую больницу, где будут предоставлять больше услуг, выше качество лечения... то есть начнут работать принципы обычной конкуренции», - отметил Радуцкий.