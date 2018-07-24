Киевская власть не будет сокращать количество точек по продаже печатных изданий

В городе определена фиксированная количество мест под МАФы с функциональным назначением «продажа печатных изданий», число которых столичная власть не собирается уменьшать.

Столичная власть не будет сокращать количество точек продаж, которые действительно будут торговать печатной прессой. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат Украины от "УДАРа", советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Так, по его словам, в столице сложилась ситуация, когда в течение последних нескольких лет уменьшается фактическая продажа печатных изданий в МАФах частного предприятия «Агентство Союзпечать», которых в городе более 200 в самых выгодных локациях с точки зрения трафика.

"Все это происходит из-за жажды повышения прибыли владельцев этого предприятия. Сначала часть витрины убрали под другие товары, а теперь вообще начали массово продавать сигареты, а где-то даже и алкоголь, отказавшись во многих местах от прессы вообще. В тех же точках, где она осталась, иногда можно увидеть буквально несколько журналов и газет", - написал нардеп.

Белоцерковец объяснил, что для точек по продаже прессы сейчас городская власть предлагает льготные условия работы. - Они платят в бюджет города от 2 до 3,5 тысяч гривен в год. Когда МАФы, торгующие сигаретами, должны платить от 18 тысяч гривен в год в городской бюджет.

Нардеп подчеркнул, что в городе определенное фиксированное количество мест под МАФы с функциональным назначением «продажа печатных изданий», число которых столичная власть не собирается уменьшать.

Он отметил, что собственники предприятия «Союзпечать» вступили в сговор с одним из монополистов-дистрибьюторов рынка продажи сигарет, пользуясь преимуществами, которые имеет частная компания – минимальные уплаты в городской бюджет и локации с большим трафиком. "Что может быть лучше для того, чтобы получить одну из крупнейших сетей продажи сигарет? В итоге на выходе мы получили «сигаретного монстра» вместо низкорентабельного продажи прессы", - отметил Белоцерковец.

Подтверждением факта сговора депутат называет тот факт, что за последний год официально владельцы «Союзпечати» изменили функциональное назначение по продаже прессы на продажу сигарет в 8 МАФах, после чего в них прекратили продавать прессу.

Также было получено около трех десятков заявок от «Союзпечати» с требованием изменить функциональное назначение "продажа печатных изданий" на "продажа сигарет". И несколько десятков заявок по изменению назначения "продажа печатных изданий" для обустройства в таких киосках пунктов питания.

"После отказа в изменении функционала представители «Союзпечати» с подачи одного из монополистов дистрибьютерства сигарет начали угрожать чиновникам и организовали информационную кампанию, направленную против желания города сохранить пункты продажи печатных изданий. Параллельно они продолжали незаконно торговать сигаретами вместо газет", - пояснил советник мэра столицы.

По словам Белоцерковца, в связи с фиксацией незаконной продажи сигарет, столичная власть потребовала от компании "Союзпечать" исправить ситуацию. Поскольку этого не произошло, нескольким МАФам были аннулированы разрешительные документы и демонтированы соответствующие киоски по продаже печатных изданий.

"Поскольку ситуация не менялась, действительно нескольким МАФам профильная комиссия КГГА аннулировала разрешительные документы и демонтировала эти киоски в надежде, что это заставит владельцев «Союзпечати» отказаться от ликвидации продажи печатных изданий. Вместо этого сигаретный монополист вместе с владельцами «Союзпечати» начали массовую информационную кампанию. Например, повесили на все свои МАФы сообщение о том, что якобы все эти киоски будут демонтированы, - утверждает депутат. - Самое интересное, что они не стесняются говорить чиновникам о том, что как только город пойдет им на уступки и позволит закрыть пункты продажи газет и перепрофилировать их в сигаретные лавки, они прекратят финансировать «информационную войну». Хочу им ответить. Город не поддастся на шантаж! Если вы не в состоянии заниматься своей заявленной деятельностью, то это должны делать другие на основании справедливо организованного конкурса", -- подытожил он.

Вместе с тем, Белоцерковец заверил, что городская власть не будет сокращать количество точек продажи печатных изданий и в настоящее время разрабатывает систему доступа печатных СМИ непосредственно до покупателя, без воздействия на них монополиста «Союзпечать».

"Город против уменьшения количества точек по продаже печатных изданий. Их будет столько же, сколько есть сегодня", - добавил он.

Также депутат опубликовал фото, подтверждающие факт продажи сигарет вместо печатных изданий. И прикрепил копии поданных "Союздруком" заявок на изменение функционального назначения на продажу сигарет и пункты быстрого питания.