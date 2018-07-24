КГГА: Союзпечать сознательно ограничивает доступ к печатным СМИ

Городские власти против перевода точек продажи прессы на торговлю сигаретами.

Сеть киосков прессы "Союзпечать", действуя в угоду интересов Табачного монополиста, предлагает киевлянам вместо периодики сигареты. Возмущенные люди утверждают, что киоски, в которых они привыкли покупать газеты и журналы заполнены сигаретами и товарами широкого потребления.

Городские власти против перевода точек продажи прессы на торговлю сигаретами, - так на своей странице в Фейсбук написал Тарас Панчий начальник управления контроля за благоустройством при КГГА. Он объяснил, что собственники Табачного бизнеса арендовали часть киосков "Союзпечати" для развития своего бизнеса и активно используют данные ТТ для продажи сигарет. То есть под прикрытием социального функционала зарабатываются немалые деньги, платя в городской бюджет лишь незначительную часть своих доходов. Такие действия ведут к уменьшению количества мест для продажи прессы, а это путь к уничтожению печатных СМИ.

"Они часть временных сооружений сдали, фактически, в аренду. Тем самым поменяли функционал. Если, например, взять торговую точку, которая осуществляет продаж средств массовой информации, она в год платит примерно от 2 до 4 тысяч гривен. То, например, те временные сооружения, которые осуществляют продажу сигарет - платят от 12 до 18000. То есть, вы можете посчитать Какие суммы не попали в бюджет города Киева", - так журналистам ОБОЗ ТВ прокомментировал ситуацию Тарас Панчий, начальник управления контроля за благоустройством при КГГА.

В то же время, руководство сети киосков "Союзпечать", продолжает изменять функциональное назначение торговых точек и просить КГГА позволить торговлю Табаком и алкоголем. Соответствующие письма, что поступают в Гор администрацию, являются подтверждением, что "Союзпечать" сознательно ставит под удар свободу слова в Украине.

В КГГА подсчитали, за последние годы город недополучил около 20 млн гривен. Так как спекуляции касаются не только киосков, которые в аренде и торгуют сигаретами. Сеть "Союзпечать" манипулирует с коэффициентами паевых взносов и в тех торговых точках, где пресса вытеснена канцелярией и другими сопутствующими товарами. Пример такой недобросовестной конкуренции возмущает остальных участников рынка.

"Целью городских властей было вывести бизнес из тени. Если кто-то пытается нарушить закон, обойти его, уменьшить свои взносы - это неприятно. Ну, например, наше предприятие торгует товарами широкого потребления, в том числе и табачной продукцией. В связи с этим коэффициент принимается максимальный и наш паевой взнос рассчитывается по максимальной ставке", - говорит София Маганюк представитель торговой сети.

Сеть киосков "Союзпечать" насчитывает более 300 сооружений. Проведя собственную инспекцию, мы зафиксировали в городе 73 адреса с киосками, в которых пресса вытиснена сигаретами. Почему там нет периодики, мы спросили у руководства "Союзпечати"

"Для Сохранение всей сети мы вынуждены временно сдать в аренду около 70-80 самих не рентабельно точек", - объяснил Алексей Бабанский, заместитель директора "Союзпечати"

Нерентабельными Бабанский называет киоски на улице Крещатик, Заньковецкой и других, что сосредоточены в центре города. А факт торговли сигаретами Бабанский в который раз отрицает.

"Мы не торгуем, сознательно не торгуем давным-давно табачными изделиями. Это сознательный выбор трудового коллектива. Ассортимент в наших киосках, по видам, не менялся десятилетиями", - убеждает Алексей Бабанский

Вместо этого мы установили, что треть киосков сети Союзпечать на 90% заполнена канцелярией, товарами широкого потребления и сигаретами. В КГГА это называют нелегальным обогащением хитрых предпринимателей. Ведь городская власть защита точки продаж прессы самым низким коэффициентом функционального назначения. Чтобы киоски с периодикою не испытывали налоговой нагрузки. И этим умело воспользовалось руководство "Союзпечати" для собственного обогащения.