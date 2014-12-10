В столице не хватает дворников - КГГА

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в ходе прямой телефонной линии с жителями столицы.

«Естественно перед началом зимы все ЖЭКи отчитались, что закупили достаточно соли, песка. Запас в ЖЭКах и в «Киевавтодоре» есть. Мы подготовились, и, я думаю, что с этим проблем не будет», - сказал Пантелеев.

В то же время замглавы КГГА отметил, что в столице существует значительный дефицит дворников, однако, по словам Пантелеева, благодаря этому имеющиеся работники имеют возможность зарабатывать немного больше.

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«По статистике, не хватает дворников. У нас на 60-70% примерно штатная численность дворников заполнена. Но при этом дворники - те, что есть, имеют возможность заработать, взяв на себя так называемые дополнительные работы, чтобы зарплата была минимально адекватная», - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что на сегодняшний день зарплаты дворников в столице крайне низкие, из-за чего и возникают сложности с поиском рабочих.

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Как сообщал УНИАН, ранее КГГА заявила о намерении реорганизовать столичные ЖЭКи. Как отмечал Пантелеев, в ходе реорганизации киевские власти планируют сократить количество руководящего персонала в ЖЭКах и уменьшить количество юридических лиц в системе жилищно-коммунального хозяйства города. При этом замглавы КГГА утверждал, что количество дворников, мастеров, слесарей и других работников сокращаться не будет.