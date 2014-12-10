В Киевсовете недовольны реконструкцией ЦУМа, из-за которой "исторические здания трещат по швам"

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Резников озвучил сегодня на заседании Киевсовета, когда депутаты начали рассмотрение и обсуждение двух внесенных в повестку дня проектов решений о передаче в долгосрочную аренду двух земельных участков на ул. Богдана Хмельницкого, 2 и ул. Крещатик, 38/2 ООО «столичный ЦУМ» для обслуживания с дальнейшей реконструкцией здания.

Депутаты заявили, что их фракции не будут поддерживать предложенные проекты решений, поскольку возмущены отношением застройщика к киевлянам и местной власти.

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Так, по словам Виталия Павлика (фракция «Демократическая партия Украины»), «отношение Ахметова, его компании к киевлянам, к политике Киева абсолютно негативное».

«Ведя строительство, они разрушают здание горсовета, ничего не компенсируя взамен. Мы должны за ними бегать и просить: уважаемые, пожалуй ста, компенсируйте то, что вы испортили. Я думаю, городской совет в таком случае может и политически поступать», - сказал Павлик.

«Для таких как Ахметов, считаю, что они должны не получать в аренду, а выкупать по максимальной стоимости и таким образом, хоть как-то компенсировать киевлянам те безобразия, которые творят», - прибавил он. Депутат Татьяна Мелихова (фракция «ВО «Батькивщина») озвучила предложение не рассматривать эти проекты пока о ситуации не отчитается в Киевсовете «нерадивий застройщик».

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В свою очередь Александр Харченко (фракция «УДАР-Солидарность») предложил по аналогии с ХК «Киевгорстрой» (сегодня был доклад президента компании на сессии Киевсовета - УНИАН), включить в повестку дня следующего пленарного заседания доклад заказчика строительства киевского ЦУМа о том, что там происходит. «Потому что там уже такой котлован, что скоро уже центр земли будет. Поэтому я выступаю за то, чтобы не поддерживать этот проект и рассмотреть на президиуме включение вопроса о заслушивании заказчика, что в центре города происходит, если уже и исторические здания трещат по швам», - сказал он.

Выслушав депутатов, Резников подчеркнул: «Сразу реагирую. Даю протокольное поручение секретариату пригласить на следующее пленарное заседание представителя заказчика с отчетом перед депутатами Киевсовета, что они здесь строят и по поводу Центрального универмага».

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Депутатский корпус большинством голосов поддержал внесенное на заседании предложение об отклонении обоих проектов решений относительно аренды земли ООО «Столичный ЦУМ».