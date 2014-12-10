Одного из лидеров Автомайдана Кобу принудительно доставили в киевский суд

Одного из участников Автомайдана принудительно доставили в Печерский суд для избрания меры пресечения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Читайте такжеАвтомайдан угрожает зажечь шины под ВР, если депутаты не примут закон о люстрации

«Сегодня работники столичной милиции по решению Печерского районного суда принудительно доставили в судебное учреждение одного из участников Автомайдана для избрания меры пресечения в рамках уголовного производства, начатого в сентябре текущего года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)», - сообщили в столичной милиции.

Сейчас в Печерском райсуде продолжается заседание.

В то же время, как стало известно УНИАН, задержанным является один из лидеров Автомайдана Сергей Коба.