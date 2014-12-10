В КГГА предупреждают о плохой видимости на дорогах и просят водителей без надобности не выезжать
Киевских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий на автодорогах столицы и призывает водителей быть более осторожными.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций обращается к киевлянам с просьбой без особой необходимости не пользоваться завтра собственными автомобилями, а предоставлять предпочтение общественному транспорту.
В пресс-службе напомнили, что, по данным Украинского Гидрометцентра, завтра, 11 декабря, на дорогах Киева ожидается гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.