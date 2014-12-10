В КГГА предупреждают о плохой видимости на дорогах и просят водителей без надобности не выезжать

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий на автодорогах столицы и призывает водителей быть более осторожными.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций обращается к киевлянам с просьбой без особой необходимости не пользоваться завтра собственными автомобилями, а предоставлять предпочтение общественному транспорту.

В пресс-службе напомнили, что, по данным Украинского Гидрометцентра, завтра, 11 декабря, на дорогах Киева ожидается гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.