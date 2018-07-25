Проблема историческая: у Кличко нашли виновных в киевском потопе

Управление чрезвычайных ситуаций Киева, в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами.

Мощный ливень в Киеве затопил дороги и подземные переходы в некоторых районах, в связи с чем в киевской мэрии отметили, что нужно понимать, когда есть проблема с ливневкой, а когда есть последствия аномальных осадков.

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Об этом написал на своей странице в соцсети советник мэра Дмитрий Белоцерковец. "Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то просто ливневка не справляется с объемами осадков из-за их аномальности и такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых больших и успешных мегаполисах", - рассказывает он.

При этом он отмечает, что если же вода стоит долго и не уходит, тогда действительно есть проблема с ливневкой и над этим нужно работать.

"Проблема ливневок в городе историческая, появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать и этот вопрос является актуальным. Поэтому, на многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем. Как, например, на Левобережке", - написал он.

Также он сообщил, что управление чрезвычайных ситуаций города, в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами.