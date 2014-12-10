В Киеве проведен энергоаудит жилых домов

18:19, 10 декабря 2014
Киев
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В Киеве проведен энергоаудит жилых домов, который определил уровень потребления энергоресурсов каждого из них.

В Киеве провели энергоаудит жилых домов / Фото УНИАН

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.

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Заместитель председателя КГГА сообщил, что проведенный аудит показал, что в столице значительная часть домов потребляет избыточное количество энергоресурсов. «Почти 2 тыс. жилых домов имеют уровень затрат энергии свыше 150 кВт ч/м кв. Например, большинство объектов жилищного фонда в других европейских странах не потребляют больше 90-95 кВт ч/м кв. Именно поэтому одной из первоочередных для Киева является реализация энергосберегающих мер. Доказано, что одним из первых шагов на пути к этому является оснащение домов приборами учета тепловой энергии», - пояснил он.

По информации Петра Пантелеева, из 8,5 тыс. домов в столице, которые обслуживаются коммунальными ЖЭО, только в 3,5 тыс. установлены такие счетчики. Они дают 15-20% экономии тепла. Без них невозможно контролировать расход тепла.

«Городские власти совместно с ПАО «Киевэнерго» уже установили первую сотню счетчиков. В течение следующего года планируется установить 2,5 тыс. домовых счетчиков, в первую очередь, в домах, где происходит перерасход энергии. Установка одного такого устройства стоит 40-50 тыс. на дом», - отметил заместитель председателя КГГА.

По его мнению, введение учета потребленного тепла станет отправной точкой мер по утеплению, модернизации оборудования и, как результат, существенному снижению затрат на тепло.

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