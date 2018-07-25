В Киеве неисправный лифт раздавил собаку (видео)

Собаку зажало между этажами. Ее хозяйка ждала спасателей более трех часов.

Обычная прогулка с домашним любимцем закончилась ужасной трагедией. Держа дога на поводке, женщина пыталась зайти в лифт, но не успела. Дверь стремительно закрылась, кабина поехала вниз и буквально подвесила животное.

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Как говорится в сюжете ТСН, для 7-летнего дога сегодняшняя прогулка стала последней. Его хозяйка рассказывает, что вызвала лифт, сначала в него забежал пес, а через секунду дверь закрылась и лифт поехал. Поводок был на собаке, которая застряла между дверями лифта. Собаку зажало между этажами.

Хозяева более трех часов ждали спасателей, чтобы спасти собаку, но пока они приехали пес был уже мертв. Старый лифт отключили тело собаки достали.

Жители дома говорят, что оба лифта регулярно ломаются и хотят провести техническую экспертизу.

Зато коммунальные службы говорят, что лифты исправны, а в смерти собаки виновата прежде всего хозяйка.