Киевляне требуют от КМДА остановить продажу сигарет в киосках «Союзпечать»

С начала года собственники «Агентства Союзпечать» официально поменяли функциональное назначение с продажи прессы на продажу сигарет в 8 своих МАФах.

Киевляне митингуют под стенами КМДА с требованием остановить незаконную продажу сигарет в киосках «Союзпечать».

Сегодня активисты обратились к главе комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александру Бродскому, передает Обозреватель. Они попросили чиновника вмешаться в ситуацию и не допустить переформатирования МАФов «Сюзпечати» в табачные киоски. По мнению протестующих, сегодня «Союзпечать» уничтожает как класс печатную прессу, недоплачивает миллионы гривен в городской бюджет и занимается пропагандой курения.

С начала года собственники «Агентства Союзпечать» официально поменяли функциональное назначение с продажи прессы на продажу сигарет в 8 своих МАФах. Еще 130 таких заявок поданы в КМДА, однако город резко против уменьшения количества точек с прессой, особенно за счет развития табачной сети! Неофициально же сегодня более 100 точек их сети распространяют табачные изделия уже сегодня, а остальные 200 в плане на этот год.

«Союзпечать» вступила в сговор с одним из монополистов-дистрибьюторов рынка продажи сигарет и постепенно хочет передать ему свою сеть МАФов. Продажи прессы – низкорентабельны, зато «Союзпечать» имеет больше 300 киосков в самых выгодных локациях и платит городу самый низкий коэффициент функционального назначения: в год они платят от 2 до 3,5 тысяч гривен. При этом, активисты заявили, что «Союзпечать», почувствовав поддержку со стороны сигаретного монополиста, опустилась до банального шантажа. Они не стесняются выдвигать КМДА условия, что прекратят информационную войну, если чиновники разрешат им закрыть пункты продажи газет и перепрофилировать их в сигаретные лавки.

В свою очередь в КМДА твердо заявили, что не поддадутся на шантаж. Как говориться, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Раз «Союзпечать» не в состоянии заниматься своей деятельностью, значит, это должны делать другие на основании справедливо организованного конкурса. Так что пока «Союзпечать» продается за сигареты и разжигает информационные войны, КГГА разрабатывает систему доступа печатных СМИ напрямую к покупателю, без влияния на них монополиста.