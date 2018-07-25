В Киеве спасательные службы ликвидируют последствия непогоды

Для ликвидации последствий непогоды также привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сейчас два отделения спасателей КАРС «Киевская служба спасения» работают на Дорогожичах, где произошло сильное подтопление дороги под мостом.

Спасатели откачивают воду. Кроме того, еще одно отделение спасателей КАРС выезжало на ул. Оранжерейный и на ул. Довженко, где в результате непогоды затопило дороги и в воде застряли автомобили.

Читайте такжеНа Шулявке апокалиптический ливень завалил деревья (фото)

Для ликвидации последствий непогоды также привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, а именно:

В 16:14 поступила заявка, что на ул. Шутова, 1 затоплено помещение Соломенского суда. Для откачки воды привлекались спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ).

В 16:23 в службу 101 сообщили, что на проезжую часть дороги на ул. Довнар-Запольского упали 2 дерева. Освободили проезжую часть от поваленных деревьев спасатели 6-й ГПСЧ.

В 16:35 поступила информация о свергнут билборд на просп. Победы, 53. Щит упал на крышу припаркованной машины. Вместе с тем, рядом на другой автомобиль упало дерево. Работали на месте происшествия бойцы 18-й ГПСЧ.