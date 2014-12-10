Киевсовет передал Нацгвардии участок на Троещине для достройки шести "башен"
18:42, 10 декабря 2014Киев
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Киевский городской совет передал Главному управлению Национальной гвардии Украины земельный участок на ул. Генерала Ватутина, 9 в Деснянском районе для завершения строительства шести 34-этажных жилых домов.
Троещинские свечи достроит Нацгвардия / l-z-foto.livejournal.com
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал сегодня на заседании Киевсовета 71 депутат.
Речь идет о земельном участке общей площадью 4,13 га, которая передается в постоянное пользование.
Читайте такжеСкандальные "троещинские башни" могут достроить за год, отдав половину квартир НацгвардииПо словам директора Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Алексея Полищука, на участке расположены недостроенные шесть домов, находящихся на балансе управления капитального строительства Министерства внутренних дел, и Нацгвардия является его правопреемником.
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