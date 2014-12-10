Киевсовет передал Нацгвардии участок на Троещине для достройки шести "башен"

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал сегодня на заседании Киевсовета 71 депутат.

Речь идет о земельном участке общей площадью 4,13 га, которая передается в постоянное пользование.

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